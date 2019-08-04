Japonya'da 6.2 şiddetinde deprem Uzakdoğu ülkesi Japonya'da 6.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Uzakdoğu ülkesi Japonya'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremden sonra tsunami olmayacağına dair bilgi verildi.

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