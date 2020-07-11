Japonya'da 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı! Ölü sayısı her geçen gün artıyor
Sağanak yağışların etkili olduğu Japonya'da dere ve nehirlerin taşması sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükseldi. Öte yandan sel felaketinin etkili olduğu Kyuşu bölgesindeki 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldığı bildirildi.
Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde meydana gelen sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'e yükseldi.
10 farklı eyalette 92 dere ve nehir taştı
Kyodo ajansına göre, ülkenin güneybatısındaki Kyuşu bölgesi dahil 10 farklı eyalette 92 dere ve nehir yatağı taştı.
Su baskınları bazı köprülerin yıkılmasına, ağaçların devrilmesine, yolların çökmesine ve binlerce evin sular altında kalmasına sebep oldu.
Kyuşu'nun Kumamoto eyaleti başta olmak üzere tüm eyaletlerindeki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 63'e çıktı.
1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı
Yangın ve Afet Yönetim Ajansına (FDMA) göre, şu ana kadar Kyuşu'da yaşayan 1,3 milyon kişi için tahliye çağrısı yapıldı.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), bölgede sağanağın süreceğini ve gerekli tedbirlerin alınması gerektiği uyarısında bulundu.