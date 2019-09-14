Japonya’da 100 yaş üstü nüfus rekor kırdı

Japonya’da 100 yaş üstü nüfus 71 bin 238 kişi ile rekor seviyeye ulaştı.

Japonya’da Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırma, ülkede yaşayan 100 yaş ve üstü insan sayısının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu.49 yıldan bu yana düzenli olarak artış gösterdiği belirlenen 100 yaş üstü nüfusun bu yıl 71 bin 238 kişi ile rekor kırdığı belirtildi.

Yüzde 88’i kadın

Japonyanın asırlık çınarlarının yüzde 88’ini kadınlar oluştururken, yaşayan en yaşlı kadının ise Japonya’nın Fukuoka Şehri’nden 116 yaşındaki Kane Tanaka olduğu tespit edildi. En yaşlı erkek ise Niigata Eyaleti’ndeki Joetsu’dan 112 yaşındaki Chitetsu Watanabe oldu.

Düzenli olarak arttı

Bakanlığın söz konusu araştırmayı ilk yaptığı tarih olan 1963’te Japonya’da 100 yaş üzeri 153 kişi olduğu kaydedilirken, bu sayının 1998’de 10 bini, 2012’de 50 bini aştığı ifade edildi. Yetkililer, artan yaşam süresini tıbbi gelişmelere ve sağlıklı yaşam konusunda ülke çapında gerçekleştirilen çalışmalara bağladı.