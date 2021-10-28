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Dünya Japonya ve Çin Dışişleri Bakanlarından "ikili ilişkilerin geliştirilmesi" mesajı
Dünya

Japonya ve Çin Dışişleri Bakanlarından "ikili ilişkilerin geliştirilmesi" mesajı

Japonya ve Çin Dışişleri Bakanları, Tayvan'a saldırı öncesi diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümü kapsamında iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 07:53:00 -
Japonya ve Çin Dışişleri Bakanlarından "ikili ilişkilerin geliştirilmesi" mesajı

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Japon Genron NPO ile Çinli China International Publishing (CIPG) kuruluşlarının ev sahipliğindeki çevrim içi düzenlenen "Tokyo-Beijing Forum 2021"e mesaj gönderdi.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi, mesajında, Asya ülkelerinin farklı değerleri ve kuralları bulunduğunu belirterek yapıcı ve istikrarlı ilişkiler için toplum düzeyinde diyalog ihtiyacına dikkati çekti.

Ülkesinin Çin ile ilişkilerinin gelişmesini ümit ettiğini ifade eden Motegi, Çin-Japonya ilişkilerinin "ciddi ve zor durumunu koruduğunu" kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi de mesajında, geleceğe doğru birlikte el ele çalışılmasının her iki tarafın da menfaatine olacağını dile getirdi.

Wang, Pekin 2022 Kış Olimpiyatları dahil gelecek yıl kapsamlı birçok etkinlik vasıtasıyla iki ülke iş birliğinin teşvik edilmesi çağrısı yaptı.

Tayvan konusunu "hassas" olarak niteleyen Wang, "ortak hedef Asya'nın refahı" temelinde istikrar ve barışın korunması için bölgeye yönelik dış müdahalelerin bertaraf edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İki komşu ülke 2022'de, ikili diplomatik ilişkilerinin normalleşmesinin 50. yıl dönümünü kutlayacak. 

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