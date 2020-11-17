Japonya ve Avustralya savunma iş birliğini güçlendirmek için prensip anlaşmasına vardı

TOKYO (AA) - Avustralya ile Japonya, Hint-Pasifik bölgesinde ikili savunma iş birliğini güçlendirme konusunda prensip anlaşmasına vardı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison resmi ziyaret kapsamında geldiği Tokyo’da Japonya Başkabanı Suga Yoşihide ile görüştü.

Eylülde göreve gelmesi sonrası Tokyo’da ilk kez bir yabancı lideri ağırlayan Suga, mevkidaşını resmi törenle karşıladı. İkili, heyetler arası görüşme sonrası basın toplantısı düzenledi.

Suga, Pasifik bölgesinde ABD’nin müttefiki iki ülkenin, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerleri paylaştığını söyledi.

Avustralya ve Japonya arasında iş birliğini daha da ileriye taşıyarak sürdürmek istediklerini kaydeden Suga, "Japonya ve Avustralya stratejik çıkar ve temel değerleri paylaşan iki özel ortak ve bunun önemi daha da gelişiyor." dedi.

"Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunu hedeflediklerini belirten Suga, ikili savunma iş birliğini güçlendirecek kuvvetler statüsü anlaşmasına prensipte varıldığını kaydetti.

Anlaşamaya ilişkin Suga, "Güvenlik, savunma iş birliği, ekonomi gibi alanlarda iş birliğini güçlendirerek, Hint-Pasifik bölgesinin barış ve istikrarını destekleme fırsatı sunuyor." dedi.

- "Dönüm noktası"

Avustralya ve Japonya’nın Hint-Pasifik bölgesinde "eşsiz bir perspektife" sahip olduklarını belirten Morrison, prensip anlaşmayla iki ülkenin ileriye dönük güçlü bir adım attığını söyledi.

Anlaşmayı “karşılıklı güvenin delili ve dönüm noktası” olarak niteleyen Morrison, ”Özgürlük ve demokrasiden yararlanan aynı fikre sahip iki ülke, özel sorumlukları olduğunu hissediyor." dedi.

Morrison, "ABD ile muhteşem bir ittifakımız, Çin ile de önemli bir ticari ilişkimiz var. Hint-Pasifik ülkeleri ile kuvvetli ve pozitif ilişkilerimiz var." diye konuştu.

Kyodo ajansına göre iki lider, 3 Kasım seçimlerinde ABD Başkanı olarak seçilen Joe Biden yönetiminin bölgesel konulara yaklaşımının sürdürülmesinin önemini de görüştü.

Öte yandan ikili, Kuzey Kore tarafından "alıkonulan Japon vatandaşları" ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele konularını da ele aldı.

Toplantı sonrası yayımlanan ortak bildiride iki liderin, "bölgesel tansiyonu artıracak ve statükoyu zorla ve tek taraflı değiştirecek teşebbüslere karşı çıktıkları" kaydedildi.

- Ortak tatbikat ve insani yardım

İki ülkenin 2014’ten beri müzakerelerini sürdürdüğü "Karşılıklı Katılım Anlaşması" Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (JSDF) ile Avustralya ordusunun karşı ülkelerde bulunmasını kapsıyor.

Anlaşma, ortak tatbikat ve insani yardım görevlerinin yanı sıra ordu mensuplarının suça karışmaları halinde, bulundukları ülkenin yargı yetkisi altına girmelerini de kapsayacak.

İmza edilmesi halinde anlaşma, ABD askerlerinin Japonya'da yerleşmesini sağlayan "1960 Kuvvetler Statüsü Anlaşması" sonrası bir ilk olacak.