Japonya Türkiye'yi işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden çıkardı Japonya Türkiye'yi işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden çıkardı. Dışişlerinden yapılan açıklamada karar memnuniyetle karşılandı.

Türkiye, Japonya'da yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılmasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Japonya'da 1 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren yabancıların oturma izinlerini düzenleyen yeni yasa kapsamında, yabancı işçi kabul edilmeyecek ülkeler listesinden Türkiye'nin çıkarılmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu adımın tarihi ve köklü bağlara sahip olduğumuz Japonya ile aramızdaki dostane ilişkilerin ruhuna uygun olduğunu düşünüyoruz." ifadesi kullanıldı. Japonya yönetiminin ocakta yayımladığı, yabancı işçi alınmayacak ülkelerin listelendiği taslak bildiride Türkiye de yer almıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, yaklaşık 350 bin yabancı işçi almaya hazırlanan ülkede atılan bu adımın "hayal kırıklığına yol açtığı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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