Japonya, Türkiye dahil 159 ülkeye kapılarını kapattı

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde 16 Eylül tarihinde duyurulan yeni düzenlemeye göre Türkiye’nin de dahil olduğu 159 ülke ve bölgeden ülkeye girişin kabul edilmeyeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada; son 14 gün içinde bu bölgelerde bulunmuş yabancı uyruklu kişilerin, özel koşullar söz konusu olmadığı müddetçe Japonya’ya girişleri kabul edilmeyeceği belirtildi.

Yeni getirdiği uygulama kapsamında, yine bakanlığın yayınladığı listedeki ülkelerde bulunan Japonya Büyükelçilik ve Başkonsoloslukları tarafından belirlenen tarihe kadar verilmiş olan tekli ve çoklu giriş vizelerinin tamamının geçerliliği durduruldu.

Japonya ayrıca bakanlıkça listelenen yerler haricindeki bütün ülke ve bölgelere yönelik vize muafiyeti uygulamasının da geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.