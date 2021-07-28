Japonya Türk SİHA'sını yazdı: ABD seçim yapmak zorunda

Son olarak Karabağ savaşı ile gündeme gelen ve tanklara, hava savunma sistemlerine karşı "Oyun değiştirici" olarak isimlendirilen Türk SİHA'ları, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Pek çok ülkenin yakından takip ettiği insansız sistemleri Japonlar da izlemeye başladı.

Japon basını Türk SİHA'larının "Oyun değiştirici" özelliğine dikkat çekerek ABD'nin bölgesel nüfuzuna karşı zorlayıcı bir araç oluşuna dikkat çekildi.

"ABD'yi zorluyor"

Japon Nikkei Asia'nın haberinde, Türk SİHA'ları hakkında "Nüfuzlu ve iddialı Türkiye, ABD için zor seçimler yaratıyor." denildi.

Özellikle Türk otonom sistemlerinin geldiği noktaya vurgu yapılan haberde, Karabağ, Libya ve Suriye'de TB-2'ler vasıtasıyla elde edilen başarıya değinildi.

Nikkei Asia'nın haberinde ayrıca Massachusetts Teknoloji Enstitüsü mezunu mühendis Selçuk Bayraktar'ın, Türkiye'nin İHA ve SİHA programının arkasındaki "lider akıl" olduğu vurgulandı.

"Türk SİHA'ları sonuç değiştirici"

Haberde, "Türk SİHA'ları, ister doğrudan Ankara tarafından kullanılsın ister müttefiklere sağlansın, son bölgesel çatışmalarda sonucu değiştirdi ve dünya çapındaki askeri uzmanların ilgisini çekiyor." denildi.

Uzmanlardan bazılarının, insansız savaş metodunu "askeri ilişkilerde devrim" şeklinde nitelendirdiği kaydedildi.

ABD endişeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye'nin güvenliği artık sınırlarımızda değil, tehditlerin olduğu her yerde başlıyor." şeklindeki ifadesi anımsatılarak, Türkiye'nin askeri nüfuzunun ve bunu kullanma isteğinin ABD'nin bölgesel çıkarlarına karşı endişe oluşturduğuna dikkat çekildi.

Birçok Kongre üyesinin, Başkan Joe Biden'a "Ankara'nın eylemlerini engelleme" çağrısında bulunduğu aktarıldı.