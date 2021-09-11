  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Google arama motorunda yeni özellik!
Bakan Mahmut Özer'den flaş açıklama
Japonya şokta! Önüne geçilemiyor
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Dünya Japonya şokta! Önüne geçilemiyor
Dünya

Japonya şokta! Önüne geçilemiyor

Japonya'da artan koronavirüs vakalarının önüne geçilemezken hastanelerinin tam kapasitesinin dolduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-11 17:46:00 -
Japonya şokta! Önüne geçilemiyor

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığının hastanelerin azalan yatak kapasitelerine karşı, yerel bazda geçici tedavi merkezleri kurma çağrısı belediyeleri harekete geçirdi.

Kyodo ajansının araştırmasına göre yerel yönetimler, bölgelerindeki yatak kapasitelerini artırmak için çeşitli formüllere başvuruyor.

Araştırmaya göre başkent Tokyo dahil, 47 eyaletin en az 25'inde Kovid-19 hastalarına barınma ve tedavi imkanı sağlayacak geçici merkezler kuruldu.

21 eyalet yönetiminin ise geçici tedavi merkezleri kurmayı planladığı, bu sayede yatak kapasiteleri azalan hastanelere destek olacağı kaydedildi.

Araştırmada verilen örneklere göre Fukui eyaletinde bir spor salonu geçici hastaneye dönüştürülürken Ehime eyaletinde ise Kovid-19 hastaları anlaşılan otellerde tedaviye alındı.

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 625 bin 684’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 16 bin 721’e yükseldi.

Ülke genelinde 2 bin 125 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay