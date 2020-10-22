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Dünya Japonya Savunma Bakanı Kişi’den Çin ve Kuzey Kore uyarısı
Dünya

Japonya Savunma Bakanı Kişi’den Çin ve Kuzey Kore uyarısı

Japonya'nın Okinawa eyaletinde konuşlu askeri üslere ziyaret gerçekleştiren Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Çin ve Kuzey Kore'nin "bölge güvenliğini tehdit eden" faaliyetlerine karşı tetikte olunması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 08:23:00 -
Japonya Savunma Bakanı Kişi’den Çin ve Kuzey Kore uyarısı

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, göreve geldiği eylül ayı sonrası, ülkenin en güneyinde bulunan Okinawa eyaletinde konuşlu askeri üslere ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

Naha ilçesindeki Hava Öz Savunma Kuvvetlerini (ASDF) denetleyen Kişi, Çin ve Kuzey Kore'nin bölgesel güvenliği tehdit eden faaliyetlerine tepki gösterdi.

2016'dan beri 70 füze denemesi

Kişi, nisanda Okinawa'ya bağlı Yonaguni adası yakınlarında seyreden uçak gemisini ve Kagoşima açıklarında Amami-Oşima adası civarındaki şüpheli denizaltı hareketliliğini anımsattı.

ASDF jetlerinin Çin'e ait askeri uçaklarla birçok kez karşılaştığını belirten Kişi, bölgenin değişken güvenlik ekseninde Japon birliklerinin "hazır bulunurluğunu" övdü.

"Kuzey Kore 2016'dan beri 70'ten fazla balistik füze denemesi yaptı. Çin de Japonya etrafında hareketliliğini artırıyor." diyen Kişi, ülkenin güvenliği sorumluluğunu taşıyan ASDF personelinin tetikte ve uyanık olmasını istedi.

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