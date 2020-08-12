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Spor

Japonya Lig Kupası maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:20:43 -
Japonya Lig Kupası maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

ANKARA (AA) - Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu'nun teknik ekibinde yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının ardından takımın Sanfrecce Hiroshima ile yapacağı Lig Kupası karşılaşması ertelendi.

Kulüplerden yapılan açıklamalara göre, Sagan Tosu takımında teknik direktör Kim Myung-hwi ve teknik personele uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinde birçok pozitif vakaya rastlandı.

Bu nedenle Japonya Lig Kupası'nda Sanfrecce Hiroshima ile Sagan Tosu arasında bugün TSİ 13.00'de oynanacak karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Sagan Tosu'da hastalık semptomları gösteren Kim Myung-hwi ve tüm teknik ekip karantinaya alındı.


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