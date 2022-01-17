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Dünya Japonya, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini bildirdi
Dünya

Japonya, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini bildirdi

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin bu sabah iki balistik füze denemesi yaptığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 09:19:00 -
Japonya, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini bildirdi

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Kuzey Kore'nin yerel saatle 08.49 ile 08.52'de iki ayrı balistik füze fırlattığını açıkladı.

Bakan Kişi, maksimum 50 kilometre irtifada 300 kilometre seyrettiği tahmin edilen füzelerin denize düştüğünü belirtti.

Kişi, "Kuzey Kore'nin füze teknolojisini geliştirmeye çalıştığı açık. Son dönemde bir dizi deneme, uluslararası toplum için ciddi

sorun." dedi.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, denemelere ilişkin henüz hasar saptanmadığını ifade etti.

Tokyo hükümeti resmi tepkisini, Japonya'nın Pekin Büyükelçiliği vasıtasıyla, Pyongyang'a aktardı.

Füzelerin büyük olasılıkla Japonya ulusal münhasır ekonomik bölge dışına düştüğü kaydedildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, kısa menzilli balistik füzelerin başkent Pyongyang'ın dışındaki Sunan Havalimanı'ndan

fırlatıldığını duyurdu.

Son fırlatılan füzelerle, Kuzey Kore yılbaşından beri 4. füze denemesini yapmış oldu.

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