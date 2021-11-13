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Dünya Japonya Kovid-19'a karşı 1,6 milyon "molnupiravir" tedarik edecek
Dünya

Japonya Kovid-19'a karşı 1,6 milyon "molnupiravir" tedarik edecek

Japonya, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yeni dalgasına önlem olarak 1,6 milyon doz "molnupiravir" ilacı tedarik edecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 08:56:00 -
Japonya Kovid-19'a karşı 1,6 milyon "molnupiravir" tedarik edecek

Başbakan Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin Kovid-19 Görev Gücü'ne ait "Salgınla Mücadele Paketi"ne yönelik konuştu.

Kişida, salgın uzmanlarının yıl sonuna doğru ülkede etkili olabilecek Kovid-19'un olası yeni dalgasına karşı sağlık tedbirlerini artıracaklarını bildirdi.

En kötü senaryonun temel alınacağını kaydeden Kişida, "Erken tedaviyi geliştirecek sağlık sistemini inşa ederek hem ekonomik hem de sosyal faaliyetlerimizi, salgın yayılsa da sürdürebilmiş olacağız." dedi.

Kyodo ajansının haberine göre mücadele paketi kapsamında hastane yatak kapasitelerini yüzde 30 artıracak Japonya, Amerikan ilaç firması Merck'in ürettiği ve ağız yoluyla tüketilen "molnupiravir" adlı ilaçtan 1,6 milyon doz tedarik edecek.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 725 bin 502’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 336’ya yükseldi. Ülke genelinde, 87 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor

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