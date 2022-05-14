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Dünya Japonya güvenlik kaygısını dile getirdi
Dünya

Japonya güvenlik kaygısını dile getirdi

Japonya Genelkurmay Başkanı General Yamazaki Koji, ülkesi yakınlarında seyreden Çin'e ait Liaoning uçak gemisinde savaş jetlerinin iniş kalkış faaliyetinin "güvenlik kaygısına" neden olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 07:09:00 -
Japonya güvenlik kaygısını dile getirdi

General Yamazaki, düzenlediği basın toplantısında, Japonya'ya yakın sulardaki faaliyetlerin endişeye yol açtığını belirterek, bu faaliyetlerle, uçak gemisinin "Pasifik'teki seyir kapasitesinin artırılmasının hedeflediğini" belirtti.

Faaliyetlerini "güvenlik kaygısı" olarak nitelediği "Liaoning'in 12 Mayıs'a dek bölgede kaldığını" belirten Yamazaki, "Japonya'nın güneybatısı ile Tayvan yakınlarında seyreden Çin donanmasının faaliyetlerini ciddiye aldıklarını" söyledi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin'in Liaoning uçak gemisinin, ülkenin güneybatısındaki Okinawa yakınlarındaki İşigaki adasının 150 kilometre güneyinde seyrettiğini ve savaş uçaklarının art arda 9 gün iniş kalkış yaptığını açıklamıştı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, söz konusu faaliyete yönelik Japon hükümetinin, "Çin askeri güçlerinin hamlelerini gözlemlemeyi sürdüreceğini" söylemişti. Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetlerinin de bölgeye helikopter taşıyıcısı İzumo fırkaytenini konuşlandırdığı bildirilmişti.

 

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