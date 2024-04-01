Japonya düğmeye bastı! Japonlar yolcu uçağı projesi için ilgili kararını verdi! Yakıtı bile belli

Japonya hükûmeti, havacılık sektöründe önemli bir dönüm noktası oluşturacak yeni bir yolcu uçağı projesi için 33 milyar dolarlık bir fon oluşturduğunu duyurdu. Bu proje kapsamında, hidrojen yakıtıyla çalışan bir yolcu uçağı geliştirilmesi planlanıyor. Ancak, hibrit sistemlerin de masada olduğu belirtiliyor.

Japonlar düğmeye bastı, yeni bir uçak projesi için çalışmaya başladı. 33 milyar dolarlık proje kapsamında üretilecek uçağın yakıtı hidrojen olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamalara göre, Japonya’nın yeni nesil yolcu uçağı projesi 2035 yılına kadar tamamlanacak. Projenin finansmanı için oluşturulan 33 milyar dolarlık fon, önümüzdeki 10 yıl içinde harcanacak. Japonya Ekonomi Bakanı Kazuchika Iwata, bu projenin Japonya’nın havacılık sektöründe yedek parça üretiminden öteye geçmesini sağlayacağını belirtti.

Japonya’nın bu iddialı adımının arkasında, ülkenin 2050’de karbon nötr bir ülke haline gelme hedefi yatıyor. Hidrojen yakıtının fosil yakıtlara göre daha çevre dostu olması, projenin bu hedefe ulaşmada kritik bir rol oynaması bekleniyor. Ayrıca, hidrojen ekonomisinin geliştirilmesiyle birlikte Japonya’nın enerji bağımlılığını azaltması ve enerji güvenliğini arttırması hedefleniyor.

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