Japonya artan Çin tehdidine karşı harekete geçti! 2035 yılına kadar...

Japonya, insansız hava araçlarının taarruz gücü sağlamada rolünün artması ve Çin’in askerî teknolojilerde ilerlemesi sebebiyle manevra kabiliyeti yüksek, insansız ve uzaktan komutalı savaş uçağı geliştirme çalışmalarına başladı. İnsansız savaş uçaklarının 2035 gibi erken bir tarihte konuşlandırılması planlanıyor.

Şu anda, Japonya askerî teknolojiler bakımından dezavantajlı durumda. Savunma Bakanlığı’na göre Çin, süpersonik hızlara ulaşabilen 1000’den fazla dördüncü nesil savaş uçağına sahip ve beşinci nesil düşük görünürlüklü savaş uçakları konuşlandırmaya başladı.

Çin’in kullandığı teknoloji Japonya’yı savunma yeteneklerini artırmaya zorlayabilir

Sayılarda önemli bir dezavantajla karşı karşıya olan Japonya, diğer birçok ülke gibi, Çin’in askerî gücüne karşı savunma ile ilgili atılımlarını hızlandırıyor.

Japonya Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarını üç aşamada tanıtmayı planlıyor. İlk olarak uzaktan komutalı uçaklar, ardından ekip operasyonlarında kullanmak üzere birkaç insansız hava aracını kontrol etme kabiliyetine sahip insanlı uçaklar ve nihayetinde tamamen insansız ve otonom filolarda kullanılacak uçaklar.

Bakanlık, uzaktan komutalı insansız savaş uçaklarının Japonya’nın yeni nesil insanlı savaş uçaklarının konuşlandırılmasıyla aynı zamana denk gelecek şekilde üretilmesi için çalışıyor. 2035 hedefinde öncelik ekip operasyonlarının gerçekleştirilebilmesi.

Japon şirketleri gerekli teknolojileri araştırmakla görevlendirildi

Subaru, uzaktan komuta ve uçuş kontrol yeteneklerinin geliştirilmesinden sorumlu olurken, Mitsubishi Heavy Industries ve Mitsubishi Electric birden fazla uçak arasında anlık bilgi aktarım sistemi üzerinde çalışacak. Bakanlığın Satın Alma, Teknoloji ve Lojistik birimi de insansız uçaklar için yapay zeka teknolojisinin planlamasını yapıyor.

İnsansız savaş uçakları kokpite ihtiyaç duymadığından, insanlı bir jetten daha küçük, daha basit ve daha ucuza üretilebilirler ancak, bir düşman saldırısına etkili bir şekilde yanıt vermek için büyük miktarda veriyi anında işleyebilen gelişmiş bir yapay zekaya ihtiyaçları var.

Japonya, bir pilotun birden fazla insansız hava aracını kontrol etmesini ve jetlerin birbirleriyle bilgi paylaşmasını sağlamak yoluyla nispeten az insan gücü kullanarak savunmasını güçlendirmeyi umuyor. Ayrıca, insansız uçaklar Japon öz savunma personelinin kendi hayatını riske atmadan tehlikeli alanlarda veri toplamış olacak.

Bakanlık, uzaktan komuta ve uçuş kontrol teknolojisine 2,5 milyar yen (24,3 milyon dolar) ve yapay zeka teknolojisine de 200 milyon yen yatırım yapacak. 2024’te küçük bir prototip ile bir uçuş testi yapmayı ve 2025 gibi erken bir zamanda ise nihai ürünü tasarlamaya başlamayı hedefliyor. Nihai savaş uçağı, keşif ve füze yetenekleri ile donatılabilir.