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Japonya alarma geçti… Savaş uçakları havalandı

Rus savaş uçaklarının Japonya hava sahasına izinsiz girmesi üzerine Japon savaş uçakları uzaklaştırmak için havalandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 07:04
Japonya alarma geçti… Savaş uçakları havalandı

Japonya Hava Savunma Kuvvetleri yaptığı açıklamada Rusya'ya ait Su-27 çok amaçlı avcı uçağı ve Su-24 ön bombardıman uçağı ile tanımlanamayan ve muhtemelen Rusya'ya ait başka bir uçak olmak üzere 3 savaş uçağının izinsiz bir şekilde Japon hava sahasına girdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada Rusya'nın ihlaline karşın Japonya'nın da kendi savaş uçaklarını kaldırdığı aktarıldı. Japonya'nın yapılan hava sahası ihlalini püskürtmek için kaç adet savaş uçağını kaldırdığının belirtilmediği açıklamada Rus uçaklarının Honshu Adası'nın batı kıyısı bölgesinde uçuş gerçekleştirdikleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Rus uçaklarının uçuşunu rotasını gösterenbir haritaya ve uçuşu gerçekleştiren Rus uçaklarından Su-24'ün de fotoğrafı yer aldı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 07:04
  1. japonya
  2. rusya
  3. savaş uçakları

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