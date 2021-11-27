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Dünya Japonya 314 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı
Dünya

Japonya 314 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı

Japonya'da 2021 mali yıl kapsamlı 36 trilyon yenlik (314 milyar dolar) ek bütçeyi onaylandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 08:04:00 -
Japonya 314 milyar dolarlık ek bütçeyi onayladı

Hükümet salgınla mücadele, afet hazırlığı ve turizm gibi bazı finansal yardımları içeren ek bütçeyi kabul etti. Ek bütçe kapsamında 163 milyar dolar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye tahsis edilecek.

İktidarın seçim süresince vadettiği ''yeni kapitalizm'' adı altındaki eko-politik programlarına 72 milyar dolar ayrılacak.

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerinin (SDF) ilgili birimlerinin ekipmanlarının iyileştirilmesi dahil afetle mücadele 26 milyar dolar harcanacak.

İç turizmin hareketlendirilmesi dahil ekonomik faaliyetlerin yeniden canlandırılmasına 15,5 milyar dolar yatırım yapılacak.

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