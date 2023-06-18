Japonların uzun yaşamasının sırrı bu besinlerdeymiş! Bunları asla yemiyorlar

Sağlıklı beslenmenin yaşamı doğrudan etkilediğini gösteren açıklama uzman isimlerden geldi. Daha uzun yaşamanın sırrı araştırılırken Japon beslenme uzmanı uzak durulması gereken besinleri açıkladı.

Uzun yaşamak için yaşam alışkanlıkların gözden geçirilmesi gerektiğine vurgu yapılırken hareketsiz ve sağlıksız beslenmeden uzak durmanın gerektiğine vurgu yapıldı. Japon beslenme uzmanı Michiko Tomioka, sağlıklı yaşamak için ağzınıza sürmemeniz gereken besinleri açıkladı.

Krem peynir

Süt ve süt ürünlerinin kalsiyum ve protein açısından zengin olduğu bilinirken her peynirin faydalı olmadığı belirtildi. Japon uzman, krem peynirden uzak durulmasını gerektiğini açıkladı. Krem peynirde bulunan protein miktarının az olduğunu savunulurken içerisinde ise yüksek oranda kolesterol miktarı yer almaktadır.

Kahvaltılık gevrekler

Sabahları kahvaltı yapmak yerine gevrekleri tercih edenlere kötü haber geldi. Tamioka, kahvaltılık gevreklerin içerisinde sonradan eklenen şeker ürünlerinin olduğunu açıkladı. Uzman isme göre şeker ve tansiyon sorunlarıyla beraber kilo alımlarına neden olmaktadır.

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Gazlı içecekler

Gün içerisinde en az 1 ya da 2 bardak şekerli gazlı içecekler tüketmenin bilinmeyen zararları ortaya çıktı. İnsanlarda tip 2 diyabetin ortaya çıkasına neden oluyor. Tomioka, yapay tatlandırıcı içeren gazlı içeceklerden uzak durulması gerektiğini savundu.

İşlenmiş et

İşlenmiş etlerde bulunan tuz oranı fazlasıyla yüksek olduğundan kalın bağırsak kanseri ve meme kanser riski arttığına vurgu yapıldı.