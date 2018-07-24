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Japonlardan şaşırtan alışkanlık! Şemsiyeleri bakın ne için kullanıyorlar

Ülkemizde sadece yağmurdan korunma amaçlı kullanılan şemsiyeler, Japonya'da aşırı sıcak havalarda güneşten korunmak için kullanılıyor.

24 Temmuz 2018 Salı 15:08
Japonlardan şaşırtan alışkanlık! Şemsiyeleri bakın ne için kullanıyorlar

Dünya genelinde mevsim normallerinin çok üzerinde hissedilen sıcak havalar, insanları yeni çözümler üretmeye itiyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle birlikte halk serinlemek amacıyla su parklarına koştu. Havuza gitmeyen Japonlar ise, sıcak havanın zararlı etkilerinden korunmak için şemsiye kullanarak yürümeye başladılar. Güneşin altında şemsiyeyle yürüyen insanlar, Tokyo sokaklarında oldukça renkli görüntülere sebep oldular. ,

İşte o görüntüler...

 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 15:08
  1. Japonya
  2. Tokyo
  3. Şemsiye
  4. Sıcak havalar

YORUM YAZ

  • HulyaHulya56 dk önce
    Eskiden cukurova cok sicak oldugu icin buyuklerimiz semsiye kullanirdi aslinda simdi kisin yagmur ve karda kapison kullaniliyor yazin sicaginda kapison kullanamiyacagina gore semsiye sapka veya semsiye kullanmak en iyisi
  • Samed Samed 46 dk önce
    Bizim ülkemizde de şemsiye bu sebeple de kullanılıyor
  • Nur Nur 1 sa önce
    şaşırmadım gayet akıllı bir güneşten korunmak için faydalıülkemiz dede görmek mümkün bazı insanlar aynı yöntemi kullanıyorisbetli!!!
  • SalimSalim1 sa önce
    Şems arapçada güneş demektir ve ilk defa güneşten korunmak için üretilmiştir.
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