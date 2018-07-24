Japonlardan şaşırtan alışkanlık! Şemsiyeleri bakın ne için kullanıyorlar

Dünya genelinde mevsim normallerinin çok üzerinde hissedilen sıcak havalar, insanları yeni çözümler üretmeye itiyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da termometrelerin 40 dereceyi göstermesiyle birlikte halk serinlemek amacıyla su parklarına koştu. Havuza gitmeyen Japonlar ise, sıcak havanın zararlı etkilerinden korunmak için şemsiye kullanarak yürümeye başladılar. Güneşin altında şemsiyeyle yürüyen insanlar, Tokyo sokaklarında oldukça renkli görüntülere sebep oldular. ,

İşte o görüntüler...