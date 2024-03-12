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Ekonomi Japonlar Türkiye'nin dev şirketini satın aldı! Sektörün dev markası artık Japonların
Ekonomi

Japonlar Türkiye'nin dev şirketini satın aldı! Sektörün dev markası artık Japonların

Yeniakit Publisher
2024-03-12 09:43:00 -
Japonlar Türkiye'nin dev şirketini satın aldı! Sektörün dev markası artık Japonların

Japon şirketi Hoshizaki, endüstriyel mutfak ekipmanları sektörünün önde gelen şirketlerinden birisi pşan Türk üretici Öztiryakiler'i satın aldı.

Öztiryakiler, yüzde 51 hissesinin satın alınmasının ardından artık Japon üretici Hoshizaki'nin bağlı kuruluşu haline geldi. Türk şirketi, Hoshizaki'nin yan kuruluşu haline gelerek, Japon küresel stratejisiyle daha fazla gelişme ve üretim olanaklarıyla güçlenecek.

Hoshizaki yaptığı açıklamada, “Öztiryakiler'i konsolide bir yan kuruluş haline getirerek, grubun küresel ürün tedarik stratejisinde önemli üslerden biri olarak rolünü güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde Hoshizaki'nin yönetime katılımını artırarak ve Öztiryakiler'inin geliştirme ve üretim sistemini güçlendirerek grubumuzun ürünlerinin Türkiye ve küresel pazardaki satışlarını artıracağız.” İfadelerini kullandı.

1958 yılında kurulan Öztiryakiler'in sadece Türkiye'de değil, Avrupa ülkeleri, Orta Doğu, Afrika ve Asya'da da dört üretim tesisi ve satış kanalı bulunmaktadır.

Hoshizaki, küresel ölçekte gruplar arasındaki sinerjiyi güçlendirmeye ve dünya çapındaki müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan yüksek kaliteli ürünler sunmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Patronlar Dünyası
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