Japon Takabe saz çalıp türkü söyledi

Aydın’da Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan Japonyalı Yoko Takabe kursiyerlerden oluşan koroda saz çalıp türkü söyledi. Takabe dinleyicilerden tam not aldı.

Japonyalı Yoko Takabe 15 yıl önce İngiltere’de tanıştığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim Üyesi eşi Recep Tekeli ile evlenerek Türkiye’ye yerleşti. 3 yıldır da Aydın’da yaşayan Takabe Türk kültürüne duyduğu ilgi nedeniyle bağlama çalmayı öğrenmek isteyince Efeler Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki bağlama kursuna kayıt yaptırdı. Burada bağlama eğitimi alan Takabe, iki dönem kursa katılarak bağlama çalmayı ve türkü söylemeyi öğrendi. Takabe ve kurs arkadaşlarının oluşturdukları koronun konserinde sahne alan Takabe ’Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü seslendirdi.Hem türkü söyleyip hem de bağlama çalan Takabe’nin performansı vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Sıfırdan başladı

Bağlama tutmayı dahi bilmediğini ve kursa sıfırdan başladığını söyleyen Yoko Takabe, "Geçen sene bağlamaya olan merakım üzerine halk eğitim merkezindeki kursa kayıt yaptırdım. Bağlamaya sıfırdan başladım. Önce bağlamayı nasıl tutmam gerektiğini öğrendim. Daha sonra da yavaş yavaş bağlama çalmasını öğrendim. Bunları öğrenirken de türküleri merak ettim ve türkü söylemesini de öğrenmek istedim. Binlerce türkü var ve bu kültür çok derin. Hepsini başardım ancak sene başında beraber kursa başladığımız tüm arkadaşlarım gitti sadece ben kaldım. Sonra hocamız beni birlikte konser verdiğimiz arkadaşlarım ile tanıştırdı. İlk defa sahneye çıktım ve türkü söyledim. Çok heyecanlandım. İnşallah seneye yine fırsat verilirse daha güzel bağlama çalıp türkü söylemek istiyorum" dedi.

Kurs eğitmeni Üzeyir Gülsever Yoko Takabe’nin bağlama ve türkü söyleme konusunda çok istekli olduğunu ve kendisine eğitim verirken hiç zorlanmadığını kaydetti.