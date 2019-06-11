0553 313 94 23

Japon Takabe saz çalıp türkü söyledi

Aydın’da Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan Japonyalı Yoko Takabe kursiyerlerden oluşan koroda saz çalıp türkü söyledi.

11 Haziran 2019 Salı 14:45
Japon Takabe saz çalıp türkü söyledi

Aydın’da Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan Japonyalı Yoko Takabe kursiyerlerden oluşan koroda saz çalıp türkü söyledi. Takabe dinleyicilerden tam not aldı.


Japonyalı Yoko Takabe 15 yıl önce İngiltere’de tanıştığı Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim Üyesi eşi Recep Tekeli ile evlenerek Türkiye’ye yerleşti. 3 yıldır da Aydın’da yaşayan Takabe Türk kültürüne duyduğu ilgi nedeniyle bağlama çalmayı öğrenmek isteyince Efeler Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki bağlama kursuna kayıt yaptırdı. Burada bağlama eğitimi alan Takabe, iki dönem kursa katılarak bağlama çalmayı ve türkü söylemeyi öğrendi. Takabe ve kurs arkadaşlarının oluşturdukları koronun konserinde sahne alan Takabe ’Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü seslendirdi.Hem türkü söyleyip hem de bağlama çalan Takabe’nin performansı vatandaşlardan büyük beğeni topladı.


Sıfırdan başladı


Bağlama tutmayı dahi bilmediğini ve kursa sıfırdan başladığını söyleyen Yoko Takabe, "Geçen sene bağlamaya olan merakım üzerine halk eğitim merkezindeki kursa kayıt yaptırdım. Bağlamaya sıfırdan başladım. Önce bağlamayı nasıl tutmam gerektiğini öğrendim. Daha sonra da yavaş yavaş bağlama çalmasını öğrendim. Bunları öğrenirken de türküleri merak ettim ve türkü söylemesini de öğrenmek istedim. Binlerce türkü var ve bu kültür çok derin. Hepsini başardım ancak sene başında beraber kursa başladığımız tüm arkadaşlarım gitti sadece ben kaldım. Sonra hocamız beni birlikte konser verdiğimiz arkadaşlarım ile tanıştırdı. İlk defa sahneye çıktım ve türkü söyledim. Çok heyecanlandım. İnşallah seneye yine fırsat verilirse daha güzel bağlama çalıp türkü söylemek istiyorum" dedi.


Kurs eğitmeni Üzeyir Gülsever Yoko Takabe’nin bağlama ve türkü söyleme konusunda çok istekli olduğunu ve kendisine eğitim verirken hiç zorlanmadığını kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:45
  1. konser
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt’ta kaza: 1 yaralı
    1. Bayburt’ta kaza: 1 yaralı
    2. Ağabeyini silahla yaralayan şahıs..
    3. Kadıköy’de karısını canice..
    4. Gömeç’te polis kuş uçurmuyor
    5. Çarlık Rusyası’nın boğazlara yönelik..
    6. PUBG oyununun aylık geliri dudak..
    7. Burak Yılmaz’a İtalya’dan sürpriz talip!
    8. Yeşilyurt’da Haziran Ayı Meclisi..
    9. KKTC Bakanı Özersay: “Güney Kıbrıs Rum..
    10. Feribot seferlerinde yaz değişikliği
    11. Etkisiz hale getirilen gri listede..
    12. Karaköprü Belediyespor’da altyapı..
    13. Amed Sportif Faaliyetler’in..
    14. Siirt’te inşaattan düşen işçi yaralandı
    15. Polonya: “32 adet F-35 uçağı almaya..
    16. Yabancı öğrencilerden MTSO’ya ziyaret
    17. Ünlü giyim markası resmen satıldı!
    18. Yazar Çelik öğrenciler ile söyleşi..
    19. Başkan ERbaş: “İnsanlık, maneviyatı..
    20. Mezar taşının üzerinde telefon..
    21. İspanyol Başkandan MTSO’ya ziyaret
    22. Okullar Ligi şampiyonları kupalarına..
    23. Devreleri Şehit Taner Alkalp’i unutmadı
    24. Beyşehir’de Kent Konseyi kuruldu
    25. Hacı Abuzer Baba Türbesi yenilendi
    26. CHP'li belediye halka isyan ettirdi!..
    27. Sinop’ta komandolar kan bağışı yaptı!
    28. Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar..
    29. Aydın'da baba oğul kavgası: 3 yaralı
    30. Malatya’da Trafik Kazası: 1 yaralı
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!