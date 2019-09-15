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Japon şehri Uzika’dan Kdz. Ereğli’ye dostluk eli uzatıldı

Japonya’nın İzuka şehri ile Kdz.

15 Eylül 2019 Pazar 17:02
Japon şehri Uzika’dan Kdz. Ereğli’ye dostluk eli uzatıldı

Japonya’nın İzuka şehri ile Kdz. Ereğli arasında ilişkilerin başlaması için çalışmalar başlatıldı. TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan’ın da Japonya’da Türkiye adına sürdürdüğü çabası iki ülkenin dostluğunun pekişmesinde büyük rol oynadı.


Japonya’nın Fukuoka Eyaleti’nin İzuka şehri ortak değerler taşıyan Zonguldak Eregli’nin yakın ilişkiler kurması adına çabalar sürüyor. Japonya’da yaşayan Zonguldaklı işadamı Murat Enşici ile İzuka Belediye Başkanı Makoto Katamine 5 yıl öncesine dayanan dostluk, Japonların Türkiye’ye duyduğu ilgiyi daha arttırdı. Türkiye’den kardeş şehir talebin hayat bulmasıyla birlikte harkete geçen Zonguldaklı işadamı Murat Enşici, Japonya’nın İzuka kentindeki ilk, ortaokul ve liselerinde Türkiye’yi tanıcı programlar yaptı.


Enşici, "Biz bu çalışmaların her aşamasını 23. Dönem Meclis Başkanımız ve Hemşehrimiz Sayın Köksal Toptan ile görüşüp kendilerinin bilgisi ve önerileri doğrultusunda devam ettiğimizi belirtmek istedim. İzuka şehri Japonya Basbakan Yardımcısı Taro Aso’nun (Eski Başbakan) memleketidir. Aso’nun kız kardeşi Japon prensi ile evlidir. Japon prens Turkiye’ye çok defa gelip Kaman Kalehöyük’teki kazılarına katılmış ve kazı çalışmalarının yürütülmesi için finansal destekle birlikte Japon arkeologların kazılara katılmalarını sağlamıştır. Japon Prens Sayın Mikasa No-Miya Tahahito Shinno ile dostluğu bulunan Köksal Bey Kdz. Ereğli ve İzuka arasindaki ilişkilerin başlaması ve gelişmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. İzuka Belediye Baskanı da Köksal Bey’in desteğini rica ettiklerini belirtmektedirler. Geçen yıldan bu tarafa okullarda yaptığım Türkiye’yi tanıtıcı programlarımın birisiniNamazuta İlkokulu 5’inci sınıfı öğrencilerine yönelik gerçekleştirmiştim. Okul müdüresi hanımefendi Kdz. Ereğli’deki ilkokulla dost okul olmak istediklerini bu konuda yardımcı olmamı talep ettiler. Kendilerine Türkiye’ye gideceğim doneme kadar öğrencilerin bir hazırlık yapmaları durumunda Ereğli’ye götürebileceğimi belirttim. Japonya’daki çocukların hazırladıkları resimleri 19 Temmuz 2019 tarihinde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık’a elden teslim ettim. Kendileri de İzuka şehri ile ilişkilerin başlaması adına güzel bir gelişme olduğunu Ereğli’de resimlerin sergileneceğini belirttiler. Sayın Başkan Posbıyık iki şehir arasındaki ilişkilerin başlaması için görüşmelere hazır olduklarını belirten bir mektubu da İzuka Belediye Başkanına gönderdiler. İzuka Belediyesi yetkilileri ile yaptığımız görüşmeler sonucu bundan sonraki sürecin resmi zemine oturtulması adına Tokyo Büyükelçiliğimiz ile irtibata geçmelerinin daha uygun olacağı yönünde görüş birliğine vardık" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:02
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