Japon modeli Kadın Üniversitesine destek

Hakkı Bilir İstanbul

Japonya’da katıldığı G-20 zirvesi sonrası ‘Kadın Üniversitelerinin’ açılacağı müjdesini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek çığ gibi geldi. Seküler cahillerin bağlamından kopartmaya çalıştığı ve aleyhte kara propaganda yürütmeye başladığı Kadın Üniversitelerinin açılması çağrısına ise uzmanlar tam not verdi. Yıllardan bu yana karma eğitim dayatmasıyla tek tipçi bir anlayışa mahkum edilen aziz milletimizin ise tercih yapabilmesinin önü açıldı. Uzmanlar Kadın Üniversitelerinin açılmasının eğitim öğretimdeki kaliteyi artıracağını vurguladı.

Fosilleşmiş karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli

İlahiyatçı sosyolog Zeynep Nurseli Güleç, “Anadolu kadını tıp, iktisat, siyaset, fizik gibi ilimlerin yanında dini ilimlerde de şöhret sahibidir. Nizamiye Medreselerinden günümüz üniversitelerine kadar Anadolu kadını kendi varlığını göstermiş, ilim ve fen alanında dehasını ortaya koymuştur. Kadın Üniversiteleri ülkemizde yeni değildir. Daha düne kadar kız liselerimiz mevcuttu. Kızlar için özel eğitim yerleri vardı. Kapatıldı” dedi. Karma eğitim modelinin topluma dayatıldığını kaydeden Güleç, “Sanayi toplumunun ve batılılaşmanın etkisiyle karma eğitim tercih edildi. Ancak yaşanan büyük pişmanlıklar bunun yanlışlığını göstermiştir. Eğitim ortamının pedagojik olarak rahat olmaması, ikili ilişkilerin getirdiği eğitime ilgisizlik ve sair bu pişmanlıklardan birkaçıdır. O açıdan Japonya ziyareti sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme taşıdığı Kadın Üniversiteleri açılması bahsi, Anadolu kadını açısından büyük ümitle beklenen bir uygulama olacaktır” şeklinde konuştu.

Eğitim uzmanları: Devrim niteliğinde bir adım

Eğitimci yazar Ercan Çifci ise, “Eğitim fikir ve ilim üretme yerleri olduğu kadar edeb ve şahsiyet oluşumlarının kazanıldığı yerlerdir aynı zamanda. Nihayetinde bu müesseselerden mezun olanlar cemiyetin inşasında rol almakta ve milletlerin yükselmesine vesile olmaktadır. Diğer taraftan sanayileşme ve şehirleşmenin yaygınlaşması neticesinde dünyada uygulamaya koyulan karma eğitimin olumsuz sonuçları, kız ve erkeklerin ayrı okullarda veya aynı çatı altında ayrı sınıflarda eğitim görmeleri şeklinde tanımlanabilecek tek cinsiyetli eğitimi zaruri kılmıştır” dedi.

Avrupa’nın karma eğitimden vazgeçtiğini kaydeden Ercan Çifci, “Yüzlerce kız üniversitesi ve kız koleji bulunan ABD’de, kız okullarının akademik başarısı, bu okullara yönelik yoğun bir talep doğurmuştur. Avustralya’da 1985’te ortaöğretim düzeyindeki kız öğrencilerin %54’ü, erkek öğrencilerin %55’i tek cinsiyetli eğitim veren okullarda okumaktadır. İngiltere’de tek cinsiyetli eğitim uygulaması bulunan 400’ü aşkın okul bulunmaktadır. Kadınların her çeşit bilim dalında aktif görev alabilmesi, ilmi faaliyette bulunabilmesi için alınmış devrim niteliğinde bir karardır” dedi.

Dünyanın en gelişmiş ülkesi ilham kaynağı oldu

Geçtiğimiz günlerde Japonya’da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’ne katılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mukogawa Kadın Üniversitesi’ni ziyaret etmişti. Kendisine burada Fahri Doktora Unvanı da tevdi edilen Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan tören sonrası kız öğrencilerle fotoğraf çektirmişti.