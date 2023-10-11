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Dünya Japon milletvekili Rusya'ya gittiği için partisinden ihraç edildi
Dünya

Japon milletvekili Rusya'ya gittiği için partisinden ihraç edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-11 09:46:00 -
Japon milletvekili Rusya'ya gittiği için partisinden ihraç edildi

Japonya'da muhalefet cephesinden "Nippon İşin no Kai" (JIP) milletvekili Muneo Suzuki, habersiz Rusya'ya yaptığı ziyaret sonrası partisinden ihraç edildi.

Japonya'da muhalefet cephesinden "Nippon İşin no Kai" (JIP) milletvekili Muneo Suzuki, habersiz Rusya'ya yaptığı ziyaret sonrası partisinden ihraç edildi.

Danışma Meclisindeki JIP milletvekillerinden Muneo Suzuki'nin, geçen hafta Rusya'ya ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile görüşmesi tepki çekti.

Parti içindeki Etik Komitesi'nin açıklamasında "disiplinsiz davranış" sergilediği kaydedilen Muneo, JIP Başkanlık Divanı kararı doğrultusunda, partiden resmen ihraç edildi.

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