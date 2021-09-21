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Dünya Japon kadınlar bilimde yok
Dünya

Japon kadınlar bilimde yok

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) verileri bilim ve fen sahalarına kadın katılım oranının en düşük Japonya’da olduğunu ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 14:02:00 -
Japon kadınlar bilimde yok

OECD’nin 2019 yılındaki kayıtları kaynak aldığı verilere göre fen, teknoloji ve mühendislik gibi bilimsel alanlarda yükseköğretime katılan kadın oranı en düşük Japonya’da çıktı. Bu verilere göre matematik, istatistik ve doğa bilimlerinde Japonya’da kız öğrencilerin sayısı yüzde 27’de kaldı. Bu oranın OECD ortalaması yüzde 52. Japonya’da kadınların mühendislik, üretim ve inşaat sahalarına katılımı ise yüzde 16. Bu oranın OECD ortalaması ise yüzde 26.

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