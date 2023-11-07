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Dünya Japon Havayolu uçağı tekrar uçuracak! Harekete geçti: JAL flaş kargo kararı aldılar! Daha hızlı gönderecekler
Dünya

Japon Havayolu uçağı tekrar uçuracak! Harekete geçti: JAL flaş kargo kararı aldılar! Daha hızlı gönderecekler

Yeniakit Publisher
2023-11-07 19:19:00 -
Japon Havayolu uçağı tekrar uçuracak! Harekete geçti: JAL flaş kargo kararı aldılar! Daha hızlı gönderecekler

Japon Havayolu JAL Boeing 767-300 tipi kargo uçağı için filoda tekrar uçurma kararı aldığı ortaya çıktı. Havayolu 30 yıl boyunca kullandığı ve yaklaşık 10 yıl önce kargoda...

Japon Havayolu JAL Boeing 767-300 tipi kargo uçağını filoda tekrar uçurma kararı aldı.

Havayolu 30 yıl boyunca kullandığı ve yaklaşık 10 yıl önce kargoda devre dışı bıraktığı B767’leri Şubat 2024’te gökyüzüyle buluşturacak.

JAL Cargo’nun bu kararı yurt içinde artan kargo ve posta taşımacılığının daha verimli hale getirilmesi için aldığı öğrenildi.

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