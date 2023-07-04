  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'li başkandan bomba Halk TV ve Sözcü TV itirafı! 'Hem parayı CHP'den alıyorlar hem de...'

CHP'de işler kızışıyor! Tanju Özcan'dan kendisini hedef alan Faik Öztrak'a 'çapsız' yanıtı

Ahmet Bolat’tan ilk yorum: Türk Hava Yolları havacılıkta rekorları getirdi! Ortaya çıkan tablo

Fransa'da utanç kampanyası! Katil polis için bunu yaptılar...

Türkiye'den dev şirket tamı tamına 600 işçi alımı yapacak! Başkan Erdoğan kararı açıkladı

Yeniden Refah Partisi'nden TBMM'ye İsveç çağrısı!

Türkiye'deki kemalistlerle aynı dili kullanan Fransız siyasetçi gündem oldu!

Türkiye'den İsrail'e kınama

Borsa tatil dönüşü rekorla çoştu!

Amerikalılar’ın pasaport başvuruları yaz planlarını sekteye uğratıyor: Borçla ayakta duruyorlar
Ekonomi Japon ekonomisinde bir ilk!
Ekonomi

Japon ekonomisinde bir ilk!

Yeniakit Publisher
2023-07-04 09:17:00 -
Japon ekonomisinde bir ilk!

Japonya'nın 2022 mali yılı vergi gelirleri 71,1 trilyon yen (491,5 milyar dolar) ile rekor seviyeye ulaştı.

Japonya'nın 2022 mali yılı vergi gelirleri 71,1 trilyon yen (491,5 milyar dolar) ile rekor seviyeye ulaştı.

Japonya ekonomisi, Kovid-19 sonrasında toparlanmasını sürdürürken, son mali yıl vergi gelir miktarı şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü.

Maliye Bakanlığının güncellenen verilerine göre Japonya'nın, Nisan 2022-Mart 2023'ü kapsayan 2022 mali yılına ait vergi gelirleri, ilk kez 70 trilyon yen seviyesini aştı. Buna göre 2022 mali yılı vergi gelirleri 71,1 trilyon yen (491 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Bu oran, Japonya'nın şimdiye kadarki en yüksek vergi geliri oldu. 2022 mali yılı vergi geliri, 2021 mali yılına kıyasla yüzde 6,1 artış gösterdi.

Kovid-19 salgını kaynaklı, günlük tüketim malları için yükselen fiyatların, mali yıl boyunca tüketim vergisi gelirlerinin artmasını sağladığı bildirildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ulusal para birimi Yen'in döviz karşısındaki değer kayıpları sonrası, ihracat rakamlarını yükselten Japon firmaların, daha yüksek kurumlar vergisi ödediği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23