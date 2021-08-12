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Japon devlet dairelerine hackerlar dadandı
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Dünya Japon devlet dairelerine hackerlar dadandı
Dünya

Japon devlet dairelerine hackerlar dadandı

Japonya'da devlet daireleri ve bağlı firmalardan oluşan 129 kuruluşta kullanılan yazılım ağına hackerlar dadandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 07:05:00 -
Japon devlet dairelerine hackerlar dadandı

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Japonya'da devlet dairelerinde kullanılan ProjectWEB yazılımında yasa dışı erişim yaşandı.

Buna göre Japon firma Fujitsu, kendi üretimi kurumsal yazılım ProjectWEB'i kullanan 129 devlet kuruluşunda yetkisiz giriş tespit etti.

Yetkisiz giriş saptanan kurumlar arasında Kabine Sekretaryası, Dışişleri Bakanlığı ile Toprak, Arazi, Ulaşım ve Turizm Bakanlığı da yer alıyor.

Japon firma, yazılıma yasal kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yasa dışı erişim sağlandığını açıkladı.

Erişim sonrası sızan veriler arasında proje yönetim materyalleri ile müşterilerin isim ve e-posta adreslerinin de bulunduğu kaydedildi

Fujitsu, uzmanlardan oluşturulan komisyonun konuyu soruşturacağını ve müşteri güveninin yeniden kazanılması için tüm çabanın gösterileceğini bildirdi.

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