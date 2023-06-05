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Otomotiv Alman devinden sürpriz! Beklenmedik kararı: 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes şaşkına döndü
Otomotiv

Alman devinden sürpriz! Beklenmedik kararı: 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes şaşkına döndü

Yeniakit Publisher
2023-06-05 00:09:00 - 2023-06-05 00:10:11
Alman devinden sürpriz! Beklenmedik kararı: 60 yıllık logosunu değiştirdi! Herkes şaşkına döndü

Alman devi sürpriz kararı açıkladı! Resmen duyurdular! Almanya merkezli otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdiğini duyurdu. logosunu değiştirdi! Yeni tasarımı gören herkes aynı yorumu yapıyor.

Almanya merkezli otomotiv devi Porsche, 60 yıllık logosunu değiştirdi. Sonbahar itibarıyla satılacak araçlarda görülecek yeni logo, "Eskisinden çok da farklı olmadığı" yorumlarını aldı.Son zamanlarda LG, Nokia ve Pepsi gibi birçok firma trendlere ayak uydurmak için logolarını değiştirdi. Bu firmaların arasına Alman otomotiv devi Porsche'da katıldı.HERKES AYNI YORUMU YAPIYOR60 yıldır kullandığı logosunu değiştiren Porsche diğer şirketlerin aksine özüne daha sadık kalmayı tercih etti. Sonbahar itibarıyla satılacak araçlarda görülecek yeni logo, 'eskisinden çok da farklı olmadığı' yorumlarını aldı.

"TARİHSEL ÖZELLİKLERİ YENİDEN YORUMLADIK"

Porsche başkan yardımcısı Michael Mauer logo ile ilgili "Temiz ve modern uygulamasıyla yeniden tasarlanmış armamız, Porsche'nin karakterini iletmektedir. Tarihsel özellikleri yeniden yorumladık ve arı kovanı yapısı ve fırçalanmış metal gibi yenilikçi tasarım unsurlarıyla birleştirdik. Sonuç markanın tarihini ve geleceğini birleştiren estetik açıdan iddialı bir bükülmeyi temsil etmektedir" dedi.


"PORSCHE YAZISI DAHA BÜYÜK BİR ÖNEM KAZANACAK"

Porsche pazarlama başkanı Robert Ader ise "Başka bir önemli nokta 2D ve 3D armaların hizalanmasıydı. Sonuçta sadece yazışma ve basılı malzemelerde değil aracın üzerinde de dokunarak hissedilebilir. Bu nedenle modernize edilmiş armamız marka tasarımımızı yeniden çalıştırmak için bir fırsat haline geldi. Armayı duygusal vurguları altı çizmek için daha hedefli bir şekilde kullanacağız. Aynı zamanda Porsche yazısı daha da büyük bir önem kazacak." ifadelerini kullandı.
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