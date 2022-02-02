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Dünya Japon Büyükelçi canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu! İşte sosyal medyada viral olan o anlar...
Dünya

Japon Büyükelçi canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu! İşte sosyal medyada viral olan o anlar...

Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Iwai Fumio'nun canlı yayında Fatiha Suresi'ni okuduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 16:25:00 - 2022-02-02 16:32:23

Japonya Büyükelçisi Iwai Fumio, görev yaptığı Suudi Arabistan'da katıldığı canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu. Büyükelçinin bu görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Iwai Fumio'nun, konuk olduğu televizyon programındaki görüntüleri viral oldu.

Canlı yayında Fatiha Suresi'ni okudu

Japon Büyükelçi, yayın sırasında Kuran-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi'ni okudu.

Sosyal medyada gündem oldu

Iwai Fumio'nun Fatiha Suresi'ni okuyuşu sosyal medyada hızla yayılırken, izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Japonya'nın Suudi Arabistan Büyükelçisi Iwai Fumio Arapça'yı öğrendikten sonra Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.

 

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