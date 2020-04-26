Japon basınından çarpıcı iddia: Kim Jong-un bitkisel hayatta

Japonya basınında nisan ayı başında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, düştükten sonra hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Haberlere göre, Pekin'den, uzman ekip desteği istenildi. Ancak ekip gelmeden, Kim Jong-un'a kalp ameliyatı yapıldı.

Ameliyatta, Jong-un'un kalıtsal obezitesi nedeniyle bir dizi komplikasyon yaşandığı öne sürüldü. Haberlere göre, ameliyatın başarısız olması sonucu, Kim Jong-un bitkisel hayata girdi. İddia, Kuzey Kore'ye gittiği belirtilen Çinli sağlık ekibine dayandırıldı.

36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin, yaşam mücadelesi verdiği iddia ediliyor.

Ne olmuştu?

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirdiği ve ölüm tehlikesi altında olduğu öne sürülmüştü.

CNN Internatıonal'ın Amerikalı bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Kim Jong-un'un geçirdiği bir ameliyat sonrası durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

Bir başka Amerikalı yetkili ise, Kuzey Kore liderinin sağlığıyla ilgili kaygıların doğru olduğunu ancak şiddetinin bilinmediğini ifade etmişti. Kim'in, son olarak dört gün önce bir hükümet toplantısında görüldüğünün altı çizilirken, Güney Kore merkezli 'Daily NK' adlı gazete, 36 yaşındaki liderin aşırı sigara içme, obezite ve fazla çalışma nedeniyle tedavi altına alındığını yazmıştı.