Jandarmanın yakaladığı 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yakalanan Yunanistan'a geçme hazırlığındaki 36 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 36 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarmaya, yabancı uyruklu bazı kişilerin yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlandığı ihbar edildi. Haklarında işlem başlatıldı Harekete geçen ekipler, Küçükköy Mahallesi Hakkıbey Yarımadası Tekev mevkisinde, Afganistan uyruklu 36 düzensiz göçmeni yakalayarak haklarında işlem başlattı. Ayrıca, kaçışı organize ettiği iddiasıyla şüpheli M.N. gözaltına alındı.

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