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Aktüel Jandarmanın sıkı takibi sonucu Iğdır'da 2 terörist sağ ele geçirildi
Aktüel

Jandarmanın sıkı takibi sonucu Iğdır'da 2 terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Iğdır kırsalında 3 gündür süren Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında 2 kadın teröristin sağ ele geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 07:36:00 -
Jandarmanın sıkı takibi sonucu Iğdır'da 2 terörist sağ ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Iğdır ili Halis kırsalında Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirilmesi için 3 gündür devam eden Yıldırım-3 Harekatı kapsamında Dün Gri Liste'de yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Jandarma komando ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerinin amansız takibinin ardından diğer 2 terörist de saklandıkları mağarada sağ olarak bulundu. dahil edildi.

Jandarma özel ikna timi getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıcak çatışmanın ardından Iğdır kırsalında saatlerce ikna çalışması yapıldı. Jandarma özel ikna timi getirildi. Önce ses cihazlarıyla sonra aileleri, çocuklukları  hatırlatıldı. İki terörist saatler sonra ikna oldu ve teslim oldu. " ifadeleri kullanıldı.

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