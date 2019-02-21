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Jandarmanın bulduğu yaralı beyaz baykuş tedavi altına alındı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı baykuşu alarak tedavi ettirmek için yetkililere teslim etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:09
Jandarmanın bulduğu yaralı beyaz baykuş tedavi altına alındı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı baykuşu alarak tedavi ettirmek için yetkililere teslim etti.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri rutin devriye faaliyetleri sırasında Poyrazlar mevki’inde yaralı halde yere düşmüş baykuş buldu. Devriye komutanının dikkati sonucu fark edilen yaralı baykuşun türüne nadir olarak rastlanan ‘Beyaz Baykuş’ olduğu anlaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı baykuş tedavi edilmek üzere Sakarya Orman İşletmesi Tabiat Varlıkları Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Yaralı beyaz baykuş veterinerler tarafından tedavi altına alındı. Tedavi sonrası beyaz baykuş’un tekrar bulunduğu yerden Poyrazlar Tabiat Parkına bırakılacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:09
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