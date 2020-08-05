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Yerel

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! İşte ele geçirilenler

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Operasyon sırasında extacy hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 11:00:00 -
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu! İşte ele geçirilenler

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Y.K. isimli şüphelinin İstanbul'a Zonguldak ili ve ilçelerine uyuşturucu getirerek satacağı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Operasyon sonucunda Y.K. ve beraberindeki B.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Çaycuma ilçesine bağlı Akyamaç köyündeki adreslerinde ve araçlarında yapılan aramada 68 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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