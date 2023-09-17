Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, M.S., A.E., T.Ş., E.B., ve Z.A. isimli şüphelilerin, yasa dışı yollarla ele geçirdikleri tespit edilen altın yazma olduğu değerlendirilen Tevrat'ı 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları belirlendi. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Eyüpsultan’da bulunan bir kafeye düzenlenen operasyonla; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat, incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderilirken, yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO