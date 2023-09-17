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Yerel Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Yerel

Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Yeniakit Publisher
2023-09-17 08:46:00 -
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Eyüpsultan’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat'ı 2 milyon dolara satmaya çalıştığı tespit edilen M.S., A.E., T.Ş., E.B, Z.A. gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eyüpsultan’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, M.S., A.E., T.Ş., E.B., ve Z.A. isimli şüphelilerin, yasa dışı yollarla ele geçirdikleri tespit edilen  altın yazma olduğu değerlendirilen Tevrat'ı 2 milyon dolar karşılığında satmak için müşteri aradıkları belirlendi. Şüphelilerin tarihi eseri satmak için alıcılarla buluşacağının anlaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Eyüpsultan’da bulunan bir kafeye düzenlenen operasyonla; Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen altın yazma Tevrat ele geçirildi. Tevrat, incelenmek üzere İstanbul Yazma Eserler Başkanlığına gönderilirken, yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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