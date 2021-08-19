Jandarmadan sosyal medya uyarısı

YENİ AKİT ANKARA

Ülkemizde sosyal medyanın hızla gelişmesi ile sosyal medya dolandırıcıları da vatandaşlar açısından büyük tehlikeler oluşturuyor. Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sosyal medya dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Yapılan paylaşımda, “Instagram Telif Haklarını ve Topluluk Kurallarını İhlal Ettiniz” şeklinde kaynağı belli olmayan hesaplardan gelen mesajları dikkate almayınız!” ifadelerini kullandı.

“Çağımızda sosyal ağların hayatımızın bir parçası olduğunun, tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak hiçbir paylaşım yapmamanın da bir çözüm olmadığının farkındayız” ifadeleri ile Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden yapılan açıklamada daha sosyal medya üzerinden gelebilecek tehlikelere karşı dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralandı;

Kullanılan sosyal medya hesaplarının; başkaları tarafından ele geçirilmesi/çalınması durumlarında, sosyal medya hesaplarına yeniden erişim sağlayacak bir kurtarma e-postasının bulunması, ele geçirilen/çalınan veya çalınan hesabınızı geri almaya ve tekrar kullanmaya başlamanız ile hesabınızı güvende tutmak açısından kurtarıcı bir seçenek olarak sunulmaktadır.

Mümkünse hesaplarınızda çift faktörlü koruma seçeneğini tercih edilmelidir.

(Güvenlik ve Giriş Ayarları>İki Faktörlü Kimlik Doğrulaması>Düzenle>Güvenlik Yöntemini seçiniz)

Tanımadığınız kişileri sosyal ağlarınıza kabul etmeyin. Sadece tanıdığınız ya da tanıştığınız kişileri ağınıza davet etmeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

Doğum tarihi, bulunduğunuz şehir gibi kişisel bilgilerinizin herkes tarafında ulaşılır olmadığından emin olun.

Profillerinizde şifre doğrulama veya kimlik avı dolandırıcılığını önlemek için var olan kişisel bilgilerinizin kullanımını en aza indirin.

Kullandığınız her profil ve platform için farklı kullanıcı adları ve şifreler belirleyin.

Şifrelerinizi düzenli olarak değiştirin, kullanıcı adınızı ve şifrenizi üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır.

Kendinizin ve ailenizin okul, kurs adı gibi önem taşıyan detaylarını, toplantı ve seyahat bilgilerini paylaşmayın.

Kaynağı belirsiz, tanımadığınız adreslerden ve kişilerden gelen e-mail, gönderi, davet ve çağrılar açılmamalıdır.