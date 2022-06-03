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Yerel Jandarmadan 'siber' farkındalık
Yerel

Jandarmadan 'siber' farkındalık

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, “Siber Zorbalık, Farkındalık Eğitimi" verildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 17:39:00 -
Jandarmadan 'siber' farkındalık

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli psikolojik danışman ve rehber öğretmenler eşliğinde, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik “Siber Zorbalık, Dijital Bağımlılık, Parola Güvenliği, İnternet Güvenliği, Oltalama, Banka ve Ödeme Dolandırıcılığı konularında Siber Farkındalık" eğitimi verildi. Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri çerçevesinde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki öğrenciler bilgilendirildi.

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