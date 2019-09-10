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Jandarma’dan servis araçlarına 6 bin 816 TL ceza

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte, Denizli il Jandarma Komutanlığı ekipleri servis araçları üzerinde sıkı bir denetim yaptı.

10 Eylül 2019 Salı 12:46
Jandarma’dan servis araçlarına 6 bin 816 TL ceza

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlaması ile birlikte, Denizli il Jandarma Komutanlığı ekipleri servis araçları üzerinde sıkı bir denetim yaptı. Eksikleri tespit edilen servis araçlarına 6 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.


İçişleri Bakanlığının talimatları doğrultusunda Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ve asayiş timlerinin katılımı ile okul çağındaki çocuklarımızın huzur içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri yoluyla algılanan yakalanma riski duygusunu artırmak, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek maksadıyla okul servis araçlarına,çocuk ve gençlerin her türlü tehlikeden korunması için ise okul çevresinde bulunabilecek şüpheli şahıslara, umuma açık yerlerin kontrolüne yönelik uygulama yapıldı.


Yapılan uygulamada, Jandarma bölgesinde taşımalı eğitim sistemine göre faaliyet yürüten okul servis araçları ve sürücüleri kul Servis Araçları Yönetmeliğine göre denetlenerek, taşımada kullanılan aracın ve sürücüsünün ihalede belirtilen araç ve sürücü olup olmadığı, araç içerisinde kullanılabilir durumda emniyet kemerinin bulunup bulunmadığı, kapısının şoför tarafından kontrol edilip edilmediği, araç camlarının sabit olup olmadığı, araç arkasında fren ışığından bağımsız “DUR” levhasının, ‘Okul Taşıtı’yazısının bulunup bulunmadığı kontrol edildi.


Jandarma ekipleri, sürücülere yaptıkları taşımanın önemi, hız kuralları, takip mesafesi, geçme kuralları gibi temel trafik kuralları hakkında bilgiler verdi. Öğrencilere ise emniyet kemeri takmanın önemi, servise binme-inme kuralları, karşıdan karşıya geçme kuralları anlatıldı. ‘Öncelik hayatın, öncelik yayanın’ kampanyası kapsamında, okul geçitlerine gelen araçların öğrencilere öncelikli olarak yol vermesi sağlanırken, uygulamalı olarak okul geçitlerinden geçme eğitimi verildi. Yapılan yapılan uygulamada eksiklikleri tespit edilen okul servis araçlarına 6 bin 816 TL idari para cezası uygulandı. Asayiş timleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik olarak yapılan Huzur Güven Uygulamasında 2 bin 574 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yalandı. Uygulamayı İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü ve Trafik Şube Müdürü sahadan yönetti.


Jandarmadan yapılan açıklamada, “Katılmışçocuk ve gençlerimizin her türlü tehlikeden uzak, eğitimlerini güvenle sürdürebilmeleri için uygulamalar aralıksız sürdürülecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:46
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