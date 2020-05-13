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Aktüel

Jandarmadan radarla hız denetimi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri il genelinde radarlı ve normal yaptığı denetimlerde 120 araca 72 bin 870 lira idari para cezası uyguladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 09:36:03 -
Jandarmadan radarla hız denetimi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri il genelinde radarlı ve normal yaptığı denetimlerde 120 araca 72 bin 870 lira idari para cezası uyguladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla; "Radarla Hız Denetimi" ile "Motosiklet, Motorlu Bisiklet ve Traktör Denetimine" yönelik özel denetim faaliyeti icra edilmiştir. Jandarma Trafik Timleri radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, 65 araca 32 bin 810 TL idari para cezası uygulanırken, Motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi sonucunda, 28 araca 28 bin 45 TL. idari para ceza uygulanarak, 10 araç trafikten men edildi.


Jandarma Trafik Timleri Traktör ve tarım araçlarının denetimi sonucunda ise, 27 araca 12 bin 15 TL. idari para cezası uygulanarak, 14 araç trafikten men edildi.

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