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Kadın - Aile Jandarmadan köylü kadınlara KADES uygulaması
Kadın - Aile

Jandarmadan köylü kadınlara KADES uygulaması

Jandarma ekipleri il genelinde yaptığı KADES uygulamaları kapsamında Atköy'de kadınlara uygulamayı anlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 19:01:00 -
Jandarmadan köylü kadınlara KADES uygulaması

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri “Kadın Acil Destek (KADES)” Uygulamasının tanıtımı ve farkındalığının artırılmasına yönelik olarak; Altıeylül ilçesi Atköy semt pazarında bulunan kadın vatandaşlara; akıllı telefon kullanıcısı kadınların IOS ve Android marketlerden indirebileceği programları uygulamalı gösterdi.

Jandarma ekipleri “Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması”nın; aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112/155/156 Acil Çağrı Merkezine ulaşmalarını sağlayan ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyenin sevk edildiği bir uygulama olduğu hakkında bilgilendirme yaparak, kadınların telefonuna KADES uygulamasının indirilmesi sağlandı.

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