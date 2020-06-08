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Yerel

Jandarmadan kayıp buzağılar için dronelu operasyon

Artvin'de kaybolan buzağılar için devreye giren jandarma ekipleri, drone desteğiyle arama çalışması başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:48:00 -
Jandarmadan kayıp buzağılar için dronelu operasyon

Artvin’in Yusufeli ilçesinde kaybolan iki buzağı jandarma ve belediye ekipleri tarafından drone yardımıyla iki gün sonra bulundu.

Otlarken kayboldular

Artvin’in Yusufeli ilçesi Bakırtepe köyünde meydana gelen olayda Kenan Kökaya’ya ait iki buzağı, ahırın etrafında otlarken bir anda kayboldu. Köy muhtarı Recep Temel, jandarma ekiplerine haber verdi.

1 kilometre uzaklıkta bulundu

Olay yerine giden jandarma ekipleri, Yusufeli Belediyesine ait drone ekibi ile arama çalışması başlattı. Yapılan arama sonrası, iki buzağı köy merkezinden yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

"Kendi imkanlarımla iki gün aradım"

Oldukça susamış olan iki buzağının sahibi Gökkaya, "Kendi imkanlarımla iki gün aradım bulamadım. Daha sora ilçe jandarma ekiplerine haber verdik. Onlarda belediye ekipleriyle iletişime geçmişler drone yardımıyla buldular. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

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