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Gündem Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Gündem

Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sungurlu'da 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 15:19:00 -
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar da, Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde üç ayrı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde yapılan adli aramalarda 51 bin 101 adet dolu makaron, bin 100 adet boş makaron, 29 kilogram kıyılmış tütün, 10 bin 570 adet makaron koyma poşeti, bin 700 adet bandrolsüz boş sigara koyma paketi, 2 bin 523 adet sahte TAPDK bandrolü, 16 adet kollu manuel sigara sarma makinası ile 2 adet dijital sigara sarma makinası ele geçirildi.

İkametlerde ele geçirilen makaron ve tütün mamullerine el koyan jandarma ekipleri 3 kişide gözaltına aldı. İfadeleri alındıktan sonra adliye ye sevk edilen şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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