Jandarma’dan eğitim kurumlarına yakın markaj

Yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasıyla, jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki okullarda aldığı önlemleri arttırdı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, çocukların huzur ve güven içerisinde okullara gidip gelmeleri için alınan tedbirler ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Jandarma trafik ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunması ile okul servis araçlarının kontrolüne yönelik ‘Servis Araçları ve Genel Trafik Denetimi ‘ uygulamasının yapıldığı açıklandı.

Çok sayıda Jandarma biriminin yer aldığı denetimlerde 253 okul çevrelerindeki sosyal alan ile umuma açık yerde 931 şahıs, 410 araç ve 160 servis aracının kontrol edildiği belirtildi. Kontroller sonucunda 1 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılırken 16 araca bin 728 TL, 5 servis aracına ise bin 175 TL ceza kesildiği bildirildi.