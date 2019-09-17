Jandarmadan düzensiz göçmen operasyonu! Suriye uyruklu şahıs gözaltında
Çanakkale'de yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalanırken, illegal geçişi organize etmeye çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu şahıs da gözaltına alındı.17 Eylül 2019 Salı 13:10
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde illegal yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Küçükanafarta köyünün Küçükkemikli mevkisine operasyon düzenleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4'ü çocuk 32 yabancı uyrukluyu yakalayarak haklarında işlem başlattı.
Jandarma, 17'si Somali, 15'i Afganistan uyruklu bu kişileri, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim etti.
Yasa dışı geçişi organize etmeye çalıştığı ileri sürülen Suriye uyruklu M.H. ise gözaltına alındı
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