  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bulaşık makinesinden bulaşıklar lekeli çıkarsa ne yapılmalı?

İHH’dan 3 farklı ülkeye Ramazan yardımı

Baklavalık yufkadan yapımı kolay cevizli baklava tarifi

Ahmet Yenilmez yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak

4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler hangileri?
için kalan
Aktüel

Jandarmadan define avcılarına baskın

Zonguldak’ta jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan iki kişinin evine baskın yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 01:40:39 -
Jandarmadan define avcılarına baskın

Zonguldak’ta jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan iki kişinin evine baskın yapıldı. Baskında yakalananlara el konulurken şahıslara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre Zonguldak’ın Devrek İlçesi Yeniköy Köy’de kaçak kazı ihbarı alana Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri H.D. (67) ve S.D. (56) isimli şahısların kendilerine ait bahçede define aramak için kaçak kazı yaptıkları ihbarı üzerine evlere baskın yaptı. Şahısların 5 metre derinliğinde 1 buçuk 5 metre çapındaki kuyuda kazı çalışması yaptıkları tespit edilirken evde yapılan aramada 2 adet faturasız kurusıkı tabanca,1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 3 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 1 adet faturasız havalı tüfek, 1 adet define arama detektörü, 180 adet kurusıkı tabanca fişeği, 55 adet av tüfeği fişeği, 8 kutu havalı tüfek saçması, 2 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet açılır-katlanır merdiven, 1 adet keser ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen malzemelere el konulurken H.D. (67) ve S.D. (56) isimli şahıslara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı