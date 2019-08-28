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Jandarma’dan 37 gün sonra ‘pardon’

Tüm sınav ve mülakatlardan başarıyla geçen ve Manisa'da uzman erbaş olarak göreve başlayan vatandaşın sözleşmesi, 37 gün sonra ‘28 yaşını 3 ay geçmişin, yaş şartına uymuyor’ denilerek fesh edildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48
Jandarma’dan 37 gün sonra ‘pardon’

 Resul Ekrem Şahan 

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açılan uzman erbaş alımına müracaat ederek, başvurusu kabul edilen ve sınavlarda başarı gösteren Mehmet Yavuz’a 37 gün eğitim gördükten sonra “Pardon” denildi.

Mehmet Yavuz, 6 Kasım 2018 tarihinde Manisa’da uzman erbaş olarak göreve başladığını belirterek, “31 Ekim 2017 tarihinde internet üzerinden uzman erbaş alımlarına başvuru yaptım. Başvurum kabul oldu ve 22 Şubat 2018 tarihinde İzmir Bornova’da mülakata çağrıldım. İzmir’de sınavlara girdim. Yaş konusunda hiçbir engele takılı kalmadan tüm sınavları ve mülakatları başarılı bir şekilde geçtim. 6 Kasım 2018 tarihinde Manisa 6. Eğitim Alay Komutanlığına atamam yapıldı ve bu tarihte birliğime giderek göreve başladım. 37 gün boyunca eğitimlerimiz oldu. Bu sırada 6 bin TL de maaş olarak aldım. Daha sonra bana ‘28 yaşını 3 ay geçmişin, yaş şartına uymuyor’ diyerek sözleşmenin feshini verdik dediler. Sen gözden kaçmışsın, senin şartların uymuyor, seni yanlışlıkla almışlar diyerek sözleşmemi fesih ettiler. Şok oldum” diye konuştu.

Tekrar üniformayı giymek istiyorum” diyen Yavuz, “Jandarma Genel Komutanlığı işe alıp, sonradan neden sözleşmemin feshini verdi? Ben 10 ay boyunca sadece güvenlik soruşturmasını bekledim. Ondan sonra atamam yapıldı. Ama güvenlik soruşturmasına kadar bu durum belli değil miydi? Sistem nasıl çalışıyor bilmiyorum. Ama ben bu durumu hak etmedim. Mağduriyetim nasıl giderilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sesimi duyurmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:48
  1. İzmir
  2. Jandarma Genel Komutanlığı
  3. uzman erbaş alımı
  4. Mehmet Yavuz
  5. uzman erbaş
  6. Manisa 6. Eğitim Alay Komutanlığı
  7. güvenlik soruşturması
  8. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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