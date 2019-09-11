Jandarmadan 12 farklı adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma tarafından 12 ayrı noktaya uyuşturucu baskınları yapıldı.

Denizli’nin Çal ilçesinde jandarma tarafından 12 ayrı noktaya uyuşturucu baskınları yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 5’i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Çal ilçe merkezi ve 6 bağlı mahallede sabah saatlerinde jandarma narkotik ekipleri 12 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda jandarmaya ait eğitimli narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı. Yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Tabanca ve av tüfeğinin de ele geçildiği operasyonda yakalanan 8 kişi Çal Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şahıslardan 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 kişinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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