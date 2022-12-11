Jandarma yıl bitmeden "T70" ve "GÖKBEY"e kavuşacak!

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 2022 yılı bitmeden T70 ve GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri projelerinde ilk teslimatları yapmaya hazırlanıyor. İlk helikopterler, Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilecek.

Edinilen bilgiye göre; TUSAŞ’ın lisans altında yerli olarak ürettiği Sikorsky S70 Black Hawk muadili T70 Genel Maksat Helikopteri, 1 hafta içerisinde Jandarma’ya teslim edilecek. TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye’nin genel maksat sınıfındaki ilk özgün helikopteri olan GÖKBEY ise Aralık ayı içerisinde yine Jandarma’ya teslim edilecek. Böylelikle hem T70 hem de GÖKBEY projelerinde ilk seri üretim teslimatlar, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olacak.

T70 Genel Maksat Helikopteri Projesi

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, TUSAŞ ana yükleniciliğinde, Sikorsky, ASELSAN, TEI ve Alp Havacılık firmalarının alt yükleniciliğinde, S70i helikopterinden yola çıkılarak geliştirilen T70 Genel Maksat Helikopteri, Türkiye’de lisans altında üretim modeliyle tamamlanarak altı farklı kullanıcıya teslim edilecek.

Program kapsamında TUSAŞ, kabin, kokpit, kuyruk konisi, yatay ve dikey kuyruk, ana ve kuyruk rotor palleri gibi tüm ana par çaların üretimini, nihai montaj işlemlerini, Tamamlama Merkezi sistem entegrasyonunu ve helikopter testlerini gerçekleştirecek. Ayrıca, entegre lojistik desteği de verecek.

GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri Projesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kurumların genel maksat helikopteri ihtiyacının karşılanması amacıyla Özgün Helikopter Programı sözleşmesi, 2013 yılında imzalanmıştı. Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen GÖKBEY Helikopteri, ilk uçuşunu 6 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirdi.

TUSAŞ, yaklaşık 9 yıllık bir süre zarfında hem sıfırdan bir helikopter geliştirdi hem de 4 ayrı prototip helikopterin ilk uçuşlarını başarıyla tamamladı.

GÖKBEY, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecektir.

Helikopter; 6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000ft servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahiptir. Harici yakıt tankıyla 5+ saat havada kalabilen GÖKBEY, azami 948 kilometre menzile sahiptir.

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